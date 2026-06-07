Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύμφωνα με την πρώτη αυτόματη προκαταρκτική λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ και σημειώθηκε στην Εύβοια.

Σεισμός στην Βόρεια Εύβοια | Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

