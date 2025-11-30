Μια μικρή γωνιά μνήμης δημιουργήθηκε έξω από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, προς τιμήν της Κανέλας, της αγαπημένης σκυλίτσας που για χρόνια «καλημέριζε» εργαζόμενους και επαγγελματίες οδηγούς κουνώντας χαρούμενα την ουρά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η Κανέλα έφυγε σε ηλικία περίπου 17 ετών. Υπάλληλοι της ΥΠΑ και οδηγοί ταξί που τη θεωρούσαν κομμάτι της καθημερινότητας τους, ανέλαβαν και την ταφή της μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Στο σημείο τοποθέτησαν μια πλάκα, δημιουργώντας έναν μικρό τάφο στη μνήμη της σκυλίτσας που επί χρόνια συνόδευε με την παρουσία της τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις των επιβατών.

Τις τελευταίες ημέρες, ταξιδιώτες που φτάνουν ή αναχωρούν από το αεροδρόμιο κοντοστέκονται μπροστά στο σημείο, διαβάζουν την επιγραφή και αναζητούν πληροφορίες για την ιστορία της.

Πολλοί εκπλήσσονται, άλλοι συγκινούνται, ενώ αρκετοί φωτογραφίζουν το αυτοσχέδιο μνημείο της Κανέλας – ενός αδέσποτου ζώου που κατάφερε να γίνει σύμβολο αγάπης, φροντίδας και συντροφικότητας.