Αεροδρόμιο Μακεδονία: Έκτακτη σύσκεψη για το σενάριο λουκέτου στη βάση της Ryanair

Σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, στην οποία συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου, η Αντιδημαρχία Τουρισμού, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακοί παράγοντες, αναπτύχθηκε το ζήτημα που έχει προκύψει με το ενδεχόμενο μείωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος.

Στο πλαίσιο του αιτήματος του Δημάρχου που υπεβλήθη το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 5 Μαΐου στις 16.00 διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.

Κατόπιν, εστάλη επιστολή στην Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair.

Τέλος, εστάλη επιστολή στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει.

Μετά από κοινή απόφαση, αναμένεται να ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός.