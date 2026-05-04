Ποιος ήταν ο Γιάννης Κολοτούρας: Η πορεία και το «αντίο» στον συνιδιοκτήτη της Zeus+Dione

Ο επιχειρηματικός κόσμος και η ελληνική βιομηχανία της μόδας θρηνούν την πρόωρη απώλεια του Γιάννη Κολοτούρα. Ο γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης του καταξιωμένου οίκου μόδας Zeus+Dione, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του, έπειτα από μια άνιση μάχη με προβλήματα υγείας.

Η μάχη με τον καρκίνο και το συγκινητικό «αντίο» της αδελφής του

Το τελευταίο διάστημα, ο Γιάννης Κολοτούρας νοσηλευόταν, δίνοντας με γενναιότητα, αλλά για λίγους μήνες, τη δική του μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Η δυσάρεστη είδηση της απώλειάς του έγινε γνωστή το βράδυ του Σαββάτου, 2 Μαΐου, από την αδελφή του, Δήμητρα Κολοτούρα. Με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, αποχαιρετώντας τον με τα λόγια: «Τι διαδρομή… Σε ευχαριστώ για όλα».

Σεβόμενη την προσωπικότητα και τις αγάπες του αδελφού της, η κυρία Κολοτούρα σε επόμενη ανάρτησή της, ενημερώνοντας για την εξόδιο ακολουθία, ζήτησε από τον κόσμο, αντί για στέφανα, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο έργο «Ναυτικές τέχνες Κυκλάδων». Επρόκειτο για μια κίνηση με βαθύ συμβολισμό, καθώς ο εκλιπών έτρεφε τεράστια αγάπη για τη θάλασσα και την παραδοσιακή ξυλοναυπηγική.

Η πορεία στον οίκο Zeus+Dione

Ως γενικός διευθυντής και συνιδιοκτήτης, ο Γιάννης Κολοτούρας αποτέλεσε βασικό πυλώνα του οίκου Zeus+Dione, ο οποίος ιδρύθηκε το 2013 από την αδελφή του, Δήμητρα, και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη. Το brand, στο οποίο αφιέρωσε τη δημιουργικότητά του, ξεχωρίζει για την έμπνευσή του από τα δωρικά στοιχεία, τις καθαρές γραμμές, τα γεωμετρικά σχήματα και τις περίτεχνες λεπτομέρειες.

Στόχος και φιλοσοφία της εταιρείας ήταν πάντα η αναβίωση και ο επαναπροσδιορισμός της τοπικής τέχνης των Ελλήνων τεχνιτών, αξίες τις οποίες και ο ίδιος πρέσβευε.

Κύμα συγκίνησης από φίλους και συνεργάτες

Στην προσωπική του ζωή, ο Γιάννης Κολοτούρας υπήρξε ένας εξαιρετικά στοργικός πατέρας. Από τον γάμο του με τη Ναταλία Κατηφόρη απέκτησε τη μονάκριβη κόρη του, Δανάη. O ίδιος διατηρούσε έναν άρρηκτο δεσμό με την κόρη του.

Όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος δημόσια, η Δανάη ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του και ό,τι πολυτιμότερο είχε στη ζωή του. Πέρα από τη θάλασσα, ο Γιάννης Κολοτούρας ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος που αγαπούσε βαθιά τον αθλητισμό και το τρέξιμο.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του και τον γνώρισαν από κοντά. Ο επίσημος λογαριασμός της Zeus+Dione τον αποχαιρέτησε με την εικόνα ενός λευκού μαντηλιού και το μήνυμα «Καλό ταξίδι Γιάννη μας», αναρτώντας παράλληλα στιγμιότυπα από τις αγαπημένες του δραστηριότητες.

Τα μηνύματα των φίλων του ραγίζουν καρδιές. Η φωτογράφος Κατερίνα Κατόπη, με αφορμή την απώλειά του, πέρασε το δικό της μήνυμα υπενθυμίζοντας την αξία του να ζούμε το «τώρα». Η επίσης φωτογράφος, Ολυμπία Κρασαγάκη, τον αποχαιρέτησε με μια κοινή τους φωτογραφία και την εξής λεζάντα: «Μια αστραπή η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε. Και πρόλαβε αρκετά και σημαντικά ο Γιάννης μας. Στις δυσκολίες μου με αποκαλούσε Superwoman αλλά εκείνος ήταν ο Superman που δυστυχώς πέταξε πιο ψηλά από ότι θέλαμε».

Το αντίο της Κατερίνας Παναγοπούλου | Instagram

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το μήνυμα της φίλης του, Κατερίνας Παναγοπούλου, η οποία έκανε λόγο για έναν υπέροχο, καλόκαρδο και σπάνιο άνθρωπο: «Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές... ότι δεν θα πάμε τις υπέροχες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα ονειρευτούμε, ότι δεν θα με συμβουλεύεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα τη μεγάλη εικόνα σε όσα αξίζουν πραγματικά. Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη... Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Ότι μας την έσκασες τόσο νωρίς. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιάννη».