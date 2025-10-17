Αφίδνες: Αιματηρό τροχαίο με 5 απεγκλωβισμούς

Σοβαρά τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.
Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις Αφίδνες. Λίγο μετά τις 6 το πρωί, η κυκλοφορία διεκόπη στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, στο ρεύμα προς Λαμία, έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.
Η Πυροσβεστική επιχείρησε τον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων.
Στη λεωφόρο Κηφισού, η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη λόγω τουλάχιστον δύο ακόμη τροχαίων. Νταλίκα που κινούνταν προς Πειραιά προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στο ύψος της Λένορμαν και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ενώ λίγο αργότερα δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα προς Λαμία.
Η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντη έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφεια έως τη Λεωφόρο Αθηνών.
Νωρίτερα, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο 35ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Μοτοσυκλέτα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε σε σταθμευμένο φορτηγό σε χώρο πάρκινγκ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
