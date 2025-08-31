Μενού

Αγαθονήσι: Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και μίας σορού γυναίκας – Έρευνα από τις αρχές

Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού γυναίκας προχώρησαν οι αρχές στο Αγαθονήσι.

Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή του Αγαθονησίου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Σάμου, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

