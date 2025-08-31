Αγαθονήσι: Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και μίας σορού γυναίκας – Έρευνα από τις αρχές

Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή του Αγαθονησίου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Σάμου, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ