Αγαθονήσι: Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και μίας σορού γυναίκας – Έρευνα από τις αρχές

Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή του Αγαθονησίου.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Σάμου, όπου ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.