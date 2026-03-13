Μενού

Αγέλη σκύλων κατασπάραξε τουρίστρια: Εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό στην Πιερία

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για την άγρια επίθεση που δέχθηκε γυναίκα, 61 ετών, από αγέλη σκύλων στην Πιερία.

σκυλοι επιθεση πιερια
Αγέλη αδέσποτων σκύλων | Shutterstock
Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για την άγρια επίθεση που δέχθηκε γυναίκα, 61 ετών, από αγέλη σκύλων, σε αγροτική περιοχή μεταξύ Λιτοχώρου και Δίου, στην Πιερία.

Για την υπόθεση συνελήφθη αντιδήμαρχος της περιοχής, 65 ετών, αρμόδιας για θέματα αδέσποτων ζώων, ενώ αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της εισαγγελικής έρευνας, αναφέρει το dikastiko.

Η επίθεση -σύμφωνα με την Αστυνομία- καταγράφηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Η 61 ετών γυναίκα, η οποία είναι Γερμανίδα υπήκοος και παραθέριζε στην περιοχή, είχε βγει για περίπατο, όταν την κατασπάραξε η αγέλη των σκύλων.

Επίθεση από αγέλη σκύλων: Δίνει μάχη στη ΜΕΘ η γυναίκα

Η ίδια υπέστη τραύματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό, εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

