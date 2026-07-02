Αγγελούδης για Βάγια Νέστορα: «Να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

«Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας για τα πολιτικά τους πιστεύω είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου Κράτους Δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Αυτό τονίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωσή του για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, χωρίς αστερίσκους», υπογραμμίζει ο κ. Αγγελούδης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα (μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα), που τραυματίστηκε βαριά και έχασε τη ζωή της σε μία απ' αυτές τις επιθέσεις.