Αγγελούδης για Βάγια Νέστορα: «Να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

«Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας για τα πολιτικά τους πιστεύω είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου Κράτους Δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».
Αυτό τονίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωσή του για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
«Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, χωρίς αστερίσκους», υπογραμμίζει ο κ. Αγγελούδης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα (μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα), που τραυματίστηκε βαριά και έχασε τη ζωή της σε μία απ' αυτές τις επιθέσεις.
- Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση
- Η Τούνη ανεμίζει τα 500ευρα σε πισίνα στο Μπαλί και κάνει τον Λιάγκα να ξεσπά: «Ντρέπεται και η ντροπή»
- Πετράλωνα: «Άστεγοι» και οι ένοικοι της διπλανής πολυκατοικίας, υπέστη ζημιές μετά την κατάρρευση
- Δώρα Χρυσικού: «Εγώ δούλευα με καρκίνο και ο άλλος καθόταν στον καναπέ» - Τι είπε για τον πρώην της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.