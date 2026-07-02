Μενού

Αγγελούδης για Βάγια Νέστορα: «Να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη»

«Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες», τόνισε ο δήμαρχος της πόλης.

Reader symbol
Newsroom
Εμπρηστική επίθεση Θεσσαλονίκη
Εμπρηστική επίθεση Θεσσαλονίκη | ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

«Οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας για τα πολιτικά τους πιστεύω είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου Κράτους Δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι το να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Αυτό τονίζει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σε δήλωσή του για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων, τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

«Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, χωρίς αστερίσκους», υπογραμμίζει ο κ. Αγγελούδης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα (μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα), που τραυματίστηκε βαριά και έχασε τη ζωή της σε μία απ' αυτές τις επιθέσεις.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ