Άγιο Φως: Οι ειδικές πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για να το μεταφέρουν σε όλη την Ελλάδα

Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air αναμένεται να μεταφερθεί το Άγιο Φως και φέτος από την Αθήνα σε πολλές περιοχές της επικράτειας, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως προγραμματίζεται να «φτάσει» στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, υπό την ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια να μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που τελούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε 11 προορισμούς της Ελλάδας

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Α3 166 20:10 – 21:25 Αθήνα – Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 – 20:15

Αθήνα – Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 – 20:15 Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 – 20:30

Αθήνα – Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 – 20:30 Σάμος – Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25 Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 – 20:40

Α3 154 20:00 – 21:15 Αθήνα – Βόλος “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40

“ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 19:30 – 20:40 Βόλος – Κεφαλονιά “ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)” 21:00 – 21:50