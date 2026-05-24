Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του και πήγε να κοιμηθεί - Το θέαμα που αντίκρυσε η αδελφή του

Παγώνουν το αίμα οι νεότερες πληροφορίες στην υπόθεση πατροκτονίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο 30χρονος που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, εντοπίστηκε προηγουμένως από την αδελφή του.

Το θέαμα που αντίκρυσε η γυναίκα ήταν σοκαριστικό. Ο δολοφόνος απλά κοιμόταν στο δωμάτιο του με τον πατέρα του νεκρό στο ημιυπόγειο του σπιτιού, με τον ίδιο να της παραδέχεται εν συνεχεία το έγκλημα, κατά το ΣΚΑΙ.

Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε και πήγε να «ξεκουραστεί»

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, από χθες η κόρη του 67χρονου αναζητούσε τον πατέρα της. Σήμερα το μεσημέρι μετέβη στη μεζονέτα όπου διέμενε ο 67χρονος μαζί με τον 30χρονο αδελφό της και εντόπισε τον πατέρα τους νεκρό στο ημιυπόγειο της οικίας.

Στη συνέχεια, ανέβηκε στο δωμάτιο του αδερφού της και τον βρήκε να κοιμάται. Όταν του γνωστοποίησε ότι ο πατέρας τους είναι νεκρός, εκείνος φέρεται να της ομολόγησε ότι διέπραξε το έγκλημα έπειτα από καυγά που είχαν.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή του 30χρονου γιου του θύματος, ο οποίος φέρεται –κατά τις ίδιες πληροφορίες– να έχει ομολογήσει την αποτρόπαια πράξη.

Η αστυνομική έρευνα είναι σε εξέλιξη.

