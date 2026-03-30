Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο εργάτες σε επιχείρηση με βουλκανιζατέρ στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, καθώς οι δύο άνδρες, ενώ μετέφεραν ελαστικά με βαρύ όχημα, σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το astrosnews, τη στιγμή της μεταφοράς των ελαστικών με γερανό τύπου «παπαγαλάκι», καθώς ανυψώθηκε ο βραχίονας του οχήματος, άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ, με το ρεύμα να μεταφέρεται στο όχημα και να χτυπά τους δύο εργάτες.

Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ οι άτυχοι εργάτες μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, για να γίνει η ταυτοποίηση των σορών τους.