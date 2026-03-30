Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο εργάτες σε επιχείρηση με βουλκανιζατέρ στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, καθώς οι δύο άνδρες, ενώ μετέφεραν ελαστικά με βαρύ όχημα, σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το astrosnews, τη στιγμή της μεταφοράς των ελαστικών με γερανό τύπου «παπαγαλάκι», καθώς ανυψώθηκε ο βραχίονας του οχήματος, άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ, με το ρεύμα να μεταφέρεται στο όχημα και να χτυπά τους δύο εργάτες.
Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ οι άτυχοι εργάτες μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, για να γίνει η ταυτοποίηση των σορών τους.
- Τσελέντης: «Σεισμοί 8 Ρίχτερ στην Ελλάδα μπορεί να επηρεάσουν ψηλά κτίρια και άλλες κατασκευές»
- Ο μεγάλος συμβιβασμός στο ΠΑΣΟΚ, το άνευ προηγουμένου σουρωτήρι στο Μαξίμου και το ξήλωμα του Νατσιού
- Η αυτοκτονία της Ελευθερίας Βιδάκη και η αόρατη απειλή της επιλόχειας κατάθλιψης
- Σοφία Δανέζη: «Με έχει φλερτάρει μικρότερος και τον κέρασα εγώ - Μπράβο για το θάρρος του»
