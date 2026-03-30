Μενού

Άγιος Ανδρέας Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ στη Λαμία
Όχημα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο εργάτες σε επιχείρηση με βουλκανιζατέρ στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, καθώς οι δύο άνδρες, ενώ μετέφεραν ελαστικά με βαρύ όχημα, σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το astrosnews, τη στιγμή της μεταφοράς των ελαστικών με γερανό τύπου «παπαγαλάκι», καθώς ανυψώθηκε ο βραχίονας του οχήματος, άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ, με το ρεύμα να μεταφέρεται στο όχημα και να χτυπά τους δύο εργάτες.

Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ οι άτυχοι εργάτες μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Άστρους, για να γίνει η ταυτοποίηση των σορών τους.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ