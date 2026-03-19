Άγιος Δημήτριος: 16χρονος μετέτρεψε το δωμάτιό του σε «εργοστάσιο» βομβών – Κροτίδες δίπλα στο κρεβάτι του

Η αστυνομία στον Άγιο Δημήτριο ξεσκέπασε μια υπόθεση που κόβει την ανάσα, καθώς ένας 16χρονος είχε μετατρέψει το υπνοδωμάτιό του σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής εκρηκτικών.

Ο νεαρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που μετέφερε μια σακούλα με 728 έτοιμες κροτίδες για πούλημα, αλλά η πραγματική έκπληξη περίμενε τους αστυνομικούς στο σπίτι του.

Εκεί, βρέθηκαν σχεδόν 6.000 κροτίδες και πάνω από 12 κιλά εκρηκτικών υλών (μπαρούτι, θειάφι, αλουμίνιο), τα οποία ήταν ικανά να προκαλέσουν τεράστια καταστροφή. Μαζί με τον έφηβο συνελήφθη και ο 52χρονος πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται ότι τον άφηνε ανεξέλεγκτο να παίζει με τον θάνατο.

Στο δωμάτιο βρέθηκαν επίσης ζυγαριές ακριβείας και πλαστά χαρτονομίσματα, αποδεικνύοντας ότι ο ανήλικος είχε στήσει μια κανονική «επιχείρηση» που έθετε σε κίνδυνο όλη τη γειτονιά. Οι δυο τους οδηγήθηκαν ήδη στον Εισαγγελέα.

Τα εύρηματα της αστυνομίας:

Astynomia.gr

Astynomia.gr