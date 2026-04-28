Άγιος Δημήτριος: Απολογείται σήμερα ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου - Τι αναμένεται να υποστηρίξει

Απολογείται σήμερα, Τρίτη 28/4, ο 20χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 27χρονο γιο του αξιωματικού της ΕΛΑΣ στο Πάρκο Ασυρματιστών στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο καθ' ομολογίαν δράστης αναμένεται να υποστηρίξει ότι είχε το μαχαίρι για λόγους άμυνας. Ο 20χρονος έχει παρουσιάσει τη δολοφονία του 27χρονου ως πράξη της στιγμής χωρίς πρόθεση και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο φίλος του αγνοούσε το ραντεβού.

Διαβάστε ακόμα: Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη για τους φίλους του δράστη - Τα πρώτα λόγια της 20χρονης κοπέλας του

Άγιος Δημήτριος: Τι ισχυρίστηκε ο καθ' ομολογίαν δράστης

«Θέλω να ζητήσω για άλλη μια φορά συγνώμη. Η αντίδρασή μου ήταν στιγμιαία, θόλωσα από κάποια πράγματα που άκουσα και μετανιώνω πικρά για την αντίδρασή μου. Το παιδί μου ήμασταν μαζί, δεν έχει καμία ανάμειξη σε όλο αυτό και δεν ήξερε καν ότι θα συναντήσω τον 27χρονο, ούτε και πως μαζί μου είχα το μαχαίρι», υποστήριξε ο καθ' ομολογίαν δράστης.

Ενώ σε δήλωσή του συνήγορος υπεράσπισής του, ο 20χρονος είχε το μαχαίρι πάνω του επειδή φοβόταν. Σύμφωνα επίσης με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων αγνοούσαν αρχικά για τουλάχιστον 1,5 ώρα ότι το χτύπημα ήταν θανατηφόρο.

Στην έρευνα αναμένεται να προστεθούν τα αποτελέσματα των βίντεο, των κινητών τηλεφώνων αλλά και του DNA.