Στη μάχη κατά του ΑΙ η Τέιλορ Σουίφτ – Κατοχυρώνει νομικά τη φωνή και την εμφάνισή της

Η Τέιλορ Σουίφτ υπέβαλε αιτήσεις στο αμερικανικό Ινστιτούτο Πνευματικής Ιδιοκτησίας προκειμένου να θεωρηθεί η φωνή της καταχωρηθέν εμπορικό σήμα, μια παρόμοια πρωτοβουλία με εκείνη του ηθοποιού Μάθιου ΜακΚόναχι, με φόντο την έξαρση των περιεχομένων που δημιουργούνται με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η διάσημη τραγουδίστρια κατέθεσε ενώπιον του United States Patent and Trademark Office (USPTO) δύο ηχητικά δείγματα. Το καθένα ξεκινά με τη φράση «Hey, it's Taylor» (Γεια, είμαι η Τέιλορ) και ανακοινώνει την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» (το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές Οκτωβρίου).

Ένα άλλο ντοκουμέντο που κατατέθηκε στο γραφείο USPTO την Παρασκευή και αρχικά το εντόπισε ο δικηγόρος που ειδικεύεται σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας Τζος Γκέρμπεν, είναι μια φωτογραφία της καλλιτέχνιδας στη σκηνή.

Τα εν λόγω έγγραφα δεν παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την κατάθεση. Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υπεύθυνη Τύπου της Τέιλορ Σουίφτ δεν θέλησε να δώσει συνέχεια επί του παρόντος.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η διάσημη τραγουδίστρια είχε καταδικάσει την κυκλοφορία στο διαδίκτυο, στον επίσημο ιστότοπο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, μιας πλαστής φωτογραφίας με την ίδια να καλεί τους ψηφοφόρους να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου.

«Αυτό αναζωπύρωσε τους φόβους μου που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης» είχε τότε σχολιάσει η Τέιλορ Σουίφτ στο Instagram.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Αμερικανός ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι ήταν ο πρώτος που είχε αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία, προσφεύγοντας στην USPTO, την οποία είχε παρουσιάσει ως ένα μέσο προστασίας από την ανάρμοστη χρήση της φωνής του από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πολλοί καλλιτέχνες εκφράζουν την ανησυχία τους για την ανεξέλεγκτη χρήση της εικόνας ή της φωνής τους από πλατφόρμες ΤΝ.

Αμερικανικές πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους που το απαγορεύουν, όμως πολλοί ισχύουν κυρίως για κακόβουλη χρήση ή για εμπορικούς σκοπούς. Μονάχα ορισμένοι, ιδίως ο νόμος ELVIS Act που ενέκρινε το τοπικό κοινοβούλιο στο Τενεσί το 2024 προσφέρουν μια ευρύτερη προστασία.

Σπάνια είναι και τα παραδείγματα ηθοποιών που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Το πιο αξιοσημείωτο είναι εκείνο της Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία ακολούθησε τη δικαστική οδό, το 2023, κατά της εφαρμογής Lisa AI, η οποία είχε δημιουργήσει, χωρίς τη συγκατάθεσή της, ένα άβαταρ ΤΝ βάσει της εικόνας της για τις ανάγκες μιας διαφήμισης.