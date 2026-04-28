Από gamer, επίδοξος δολοφόνος του Τραμπ: Τι αποκαλύπτουν τα social media του 31χρονου δασκάλου

Ο 31χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόουλ Τόμας Άλεν, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε δημοσιεύσει αναρτήσεις στις οποίες συνέκρινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τον Χίτλερ και ενθάρρυνε άλλους που επικρίνουν την προεδρία του να αγοράσουν όπλα.

Σύμφωνα με έρευνα του CNN δύο λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να του ανήκουν, είχαν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, μεταβαίνοντας από αναρτήσεις σχετικά με βιντεοπαιχνίδια σε πιο οργισμένα πολιτικά μηνύματα.

Οι αναρτήσεις αντανακλούν επίσης τα επιχειρήματα ενός μηνύματος που ο Άλεν φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του πριν την επίθεση, στο οποίο περιγράφει ένα σχέδιο για να στοχεύσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και εκφράζει την οργή του για τις ενέργειές τους.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι αναρτήσεις, καθώς και πληροφορίες που συλλέχθηκαν από πολλαπλές ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καταδεικνύουν την εχθρότητα του Άλεν προς τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, όπως δήλωσαν πηγές εξοικειωμένες με την έρευνα.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι ο Άλεν χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «CForce3000» στον λογαριασμό του στο X. Ο λογαριασμός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, αλλά το CNN εξέτασε περισσότερες από 4.000 αναρτήσεις που έχουν αποθηκευτεί στο Wayback Machine του Internet Archive.

Το CNN εξέτασε επίσης περισσότερες από 700 αρχειοθετημένες αναρτήσεις από τον λογαριασμό @coldforce.bsky.social στο Bluesky, ο οποίος βρίσκεται επίσης εκτός λειτουργίας.

Ο λογαριασμός αυτός φαίνεται να ανήκει στον Άλεν, με βάση τα βιογραφικά στοιχεία που δημοσίευσε και τα οποία ταιριάζουν με τη ζωή του, καθώς και με βάση το παρόμοιο όνομα χρήστη και το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X. Στο μήνυμα που ο Άλεν φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του, υπέγραψε με το ψευδώνυμο «coldForce».

Από τα βιντεοπαιχνίδια στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Στο X, ο Άλεν φαίνεται το 2022 να δημοσίευε αναρτήσεις κυρίως για βιντεοπαιχνίδια, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να δουν το κανάλι του στο YouTube, το οποίο περιείχε δεκάδες σύντομα βίντεο για το δημοφιλές παιχνίδι της Nintendo Super Smash Bros. πριν ο λογαριασμός καταργηθεί.

Μέχρι το 2024, ωστόσο, αρχειοθετημένα tweets δείχνουν να αναδημοσιεύει πολιτικό περιεχόμενο από άλλους χρήστες. Ο Άλεν αναδημοσίευσε επανειλημμένα αναρτήσεις στο X που συνέκριναν τον Τραμπ με τον Χίτλερ, καθώς και μια ανάρτηση που υποστηρίζει την ακύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων εκείνης της χρονιάς.

Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβανία, ο Άλεν αναδημοσίευσε αναρτήσεις που εικάζουν αβάσιμα ότι η επίθεση θα μπορούσε να ήταν σκηνοθετημένη.

Ο Τραμπ είναι «απολύτως ικανός να έχει σκηνοθετήσει μια ψεύτικη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του ίδιου για να εξαπατήσει το αμερικανικό κοινό», υποστήριξε χρήστης σε ένα μήνυμα που αναδημοσίευσε ο Άλεν.

Ο Άλεν φαίνεται να άρχισε να δημοσιεύει στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Bluesky τον Φεβρουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Ο λογαριασμός αυτός επέκρινε συχνά τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι πιο ισχυρές προσωπικότητες δεν έλαβαν μέτρα εναντίον του προέδρου.

«Όλοι γνωρίζουν ήδη ότι ο Τραμπ είναι ένας απαίσιος άνθρωπος από πολλές απόψεις και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα», έγραψε ο λογαριασμός «coldforce» τον Απρίλιο του 2025.

Οι αναρτήσεις για τα όπλα και ο «προδότης» Τραμπ

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου με άλλους αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης τη Δευτέρα ότι οι ερευνητές εξετάζουν τυχόν συνδέσεις που μπορεί να είχε ο Άλεν με αριστερές ομάδες, αν και ο Μπλανς δεν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τις αναρτήσεις.

Ορισμένες από τις αναρτήσεις και τις αναδημοσιεύσεις του λογαριασμού υποστηρίζουν την κατοχή και την αγορά όπλων. «Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις όπλο ήταν πριν από μερικές μέρες», έγραψε ο λογαριασμός τον Δεκέμβριο του 2025, προσθέτοντας: «Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι σήμερα».

Τον περασμένο μήνα, ο λογαριασμός δημοσίευσε μια ανάρτηση στην οποία κατηγορούσε τον Τραμπ ότι είναι «προδότης» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Βάλε έναν προδότη ΠΙΣΩ στο αξίωμα, πάρε προδοσία, δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι εκπλήσσονται που οι ΗΠΑ διαλύονται», έγραψε ο χρήστης τον Μάρτιο. «Είμαι αρκετά σίγουρος ότι αυτό είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα του να έχεις έναν προδότη στο τιμόνι».

Αυτά τα διαδικτυακά μηνύματα έρχονται σε αντίθεση με κάποιες αλληλεπιδράσεις που είχαν οι μαθητές με τον Άλεν, έναν εκπαιδευτικό μερικής απασχόλησης που ζούσε στο προάστιο Τόρανς του Λος Άντζελες.

Ο Ντίλαν Γουακαγιάμα, ιδρυτής της εθελοντικής ομάδας Asian American Civic Trust – στα μέλη της οποίας περιλαμβάνονται μαθητές λυκείου που δίδασκε ο Άλεν – είπε ότι οι μαθητές με τους οποίους είχε μιλήσει έμειναν έκπληκτοι από τη σύλληψη του Άλεν.

Μια μαθήτρια του είπε ότι είχε συνεργαστεί με τον Άλεν για τελευταία φορά πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, ανέφερε ο Γουακαγιάμα, ενώ ένας άλλος είπε ότι ο αδελφός του είχε παρακολουθήσει μαθήματα με τον Άλεν και τον είχε βρει έξυπνο.

«Όλοι στο Τόρανς είναι σοκαρισμένοι από όλη αυτή την κατάσταση», σχολίασε ο ιδρυτής της εθελοντικής ομάδας.

Επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο Άλεν επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή μετά τη σύλληψή του. Καθόταν στο δικαστήριο ανέκφραστος και απάντησε με σαφήνεια στις ερωτήσεις του δικαστή.

Οι αρχές αναφέρουν ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν λεπτομέρειες για το πώς εξελίχθηκε η βραδιά, καθώς ο Άλεν φέρεται να έτρεξε μέσα από ένα φράγμα ασφαλείας και προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Πιθανότατα θα απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες, δήλωσε τη Δευτέρα η εισαγγελέας των ΗΠΑ, Τζανίν Πίρο.

Ο Μπλανς είπε από την πλευρά του ότι οι πράκτορες δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει πόσες σφαίρες έριξε ο Άλεν ή αν ήταν μία από αυτές που χτύπησε το γιλέκο ενός πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής έκθεσης που ενδέχεται να διευκρινίσουν αυτές τις λεπτομέρειες, πρόσθεσε.

Ο Κόουλ αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο την Πέμπτη για ακρόαση σχετικά με την προφυλάκισή του.