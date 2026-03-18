Άγιος Δημήτριος: «Λαμπάδιασε» αυτοκίνητο εν κινήσει – Γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο οδηγός

Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Δημήτριο, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η φωτιά ήταν τέτοια, που το όχημα μετατράπηκε σε μια πύρινη μάζα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε εγκαίρως τους καπνούς και κατάφερε να βγει από το εσωτερικό του αυτοκινήτου κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες.