Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία φωτογραφία από το μαχαίρι με το οποίο ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος υπέδειξε ο ίδιος στους αστυνομικούς το σημείο στην ταράτσα του σπιτιού του που είχε κρύψει το μαχαίρι, πίσω από έναν θερμοσίφωνα.

Το μαχαίρι της ανθρωποκτονίας | ΕΛ.ΑΣ.

Ο 20χρονος ναύτης κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 27χρονου, με την υπόθεση να αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε ερωτική αντιζηλία που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους λόγω σχέσης με την ίδια γυναίκα.

Επιπλέον, η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έχει προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης για υπόθαλψη εγκληματία σε βάρος τριών ατόμων και συγκεκριμένα ενός 18χρονου και δύο 20χρονων στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου.

Τα μηνύματα πριν από το μοιραίο ραντεβού

Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία μηνύματα που είχε στείλει ο 20χρονος στον 27χρονο, για να τον προκαλέσει να φανεί στην ενέδρα που του είχε στήσει.

Συγκεκριμένα, φέρεται να του είχε στείλει μέσω κινητού, γράφοντάς του «έλα να τα ξεκαθαρίσουμε», για το ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου.

Από τη μεριά της η κοπέλα, αναφέρει πως έμαθε για το μοιραίο ραντεβού μόλις τρεις ώρες πριν το περιστατικό, ενώ για τα επακόλουθα, δήλωσε:

«Του έστειλα μήνυμα (σ.σ. του 20χρονου) και τον ρώτησα "τι έγινε". Εκείνος μου απάντησε "του γαμ....". Του λέω "Τι;". Μου απαντάει "έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε"».

Ο 20χρονος αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 28/4.