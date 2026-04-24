Άγιος Δημήτριος: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε» - Το τελευταίο μήνυμα του δράστη και τα αναπάντητα ερωτήματα

Νέες πληροφορίες συνοδευόμενες από ακόμα περισσότερα ερωτήματα αναδύονται για την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, με τις προθέσεις του 20χρονου φονιά να ξεκαθαρίζουν, και τον ρόλο της μίας 20χρονης κοπέλας να περιπλέκεται.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA, η κοπέλα του 20χρονου, η οποία διώκεται τώρα για υπόθαλψη εγκληματία, φέρεται να προσπάθησε να αποτρέψει τον σύντροφό της από το να τηρήσει το ραντεβού θανάτου, που ο ίδιος κανόνισε με τον 27χρονο, θύμα του και πρώην σύντροφο της 20χρονης.

Φόνος στον Άγιο Δημήτριο: «Έλα να ξεκαθαρίσουμε»

Αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία μηνύματα που είχε στείλει ο 20χρονος στον 27χρονο, για να τον προκαλέσει να φανεί στην ενέδρα που του είχε στήσει.

Συγκεκριμένα, φέρεται να του είχε στείλει μέσω κινητού, γράφοντάς του «έλα να τα ξεκαθαρίσουμε», για το ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου.

Από τη μεριά της η κοπέλα, αναφέρει πως έμαθε για το μοιραίο ραντεβού μόλις τρεις ώρες πριν το περιστατικό, ενώ για τα επακόλουθα, δήλωσε:

«Του έστειλα μήνυμα (σ.σ. του 20χρονου) και τον ρώτησα "τι έγινε". Εκείνος μου απάντησε "του γαμ....". Του λέω "Τι;". Μου απαντάει "έλα μωρέ δεν ήρθε, πλάκα σου έκανα. Ερχόμαστε να σε πάρουμε"».

Άγιος Δημήτριος: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στις κοπέλες και στον 18χρονο

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για υπόθαλψη εγκληματία σε βάρος τριών ατόμων και συγκεκριμένα έναν 18χρονο και δύο 20χρονες στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Διαβάστε ακόμα: Γυναικοκτονία στην Κρήτη: «Να μας βλέπει από ψηλά» - Τα συγκινητικά λόγια του γιου της 43χρονης

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 20χρονος ναύτης κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 27χρονου, με την υπόθεση να αποδίδεται –σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα– σε ερωτική αντιζηλία που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους λόγω σχέσης με την ίδια γυναίκα.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 12:00 ακριβώς, ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, συνοδευόμενος από τρεις ακόμη συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση, εξήλθαν από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ο δικηγόρος της κοπέλας του δράστη και της κοπέλας του 18χρονου φίλου του ξεκαθάρισε νωρίτερα σήμερα: «Ως εκπρόσωπος των δύο κοριτσιών και των οικογενειών τους, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του άτυχου χαμένου παιδιού.

Οι κοπέλες από την πρώτη στιγμή που κατάφεραν να ξεπεράσουν το σοκ προσήλθαν στο γραφείο μου και διαδοχικά, πρώτα η βασικότερη ας το πούμε έτσι, κοπέλα και μετά η επόμενη και κατήγγειλαν την τέλεση της αξιόποινης πράξης ρίχνοντας φως στην υπόθεση, όταν ακόμα η έρευνα ήταν όχι απλά σε σκότος, αλλά αποπροσανατολισμένη με κατεύθυνση κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του θλιβερού πατρός» σημείωσε ο δικηγόρος.