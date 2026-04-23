Άγιος Δημήτριος: Ο αστυνομικός πατέρας του 27χρονου πήγε για έρευνα, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο γιος του

Συνεχίζεται η έρευνα όσον αφορά στην περίπτωση του θανάτου του 27χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο Πάρκο Ασυρμάτου, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, το βράδυ της Τετάρτης (22/04).

Το συμβάν έλαβε χώρα περί τις 21:00, όταν ένας άνδρας εντόπισε τον νεαρό αιμόφυρτο με τραύμα από μαχαίρι στο στέρνο. Κάλεσε την αστυνομία και του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν ήδη αργά για το θύμα.

Ο πατέρας του, ο οποίος είναι υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για το συμβάν και μετέβη στον χώρο για έρευνα. Τραγική ειρωνεία είναι πως δεν γνώριζε πως ο νεκρός είναι ο ίδιος του ο γιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ.

Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Το «τυφλό σημείο» του φόνου

Το Πάρκο του Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές κάνουν μία προσπάθεια να εντοπίσουν τη διαδρομή του 27χρονου, ο οποίος φέρεται να μπόρεσε να περπατήσει μερικά μέτρα, τραυματισμένος, πριν τελικά εκπνεύσει.

Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καυγά, πριν ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν από κάποιο σημείο του πάρκου αμέσως μετά την επίθεση.

Το σενάριο του οπαδικού επεισοδίου φαίνεται ότι απομακρύνεται, αλλά δεν έχει αποκλειστεί πλήρως.

Εξετάζεται περιστατικό με πυροβολισμούς

Ακόμα, κατά την κρατική τηλεόραση, γίνεται έρευνα και για προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή.

Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κ. Δημογλίδου, η μεγάλη έκταση του χώρου και η απουσία βιντεοληπτικού υλικού δυσχεραίνουν σημαντικά τη συλλογή στοιχείων.

Κατά την ίδια, το θύμα δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές, κάτι που οδηγεί σε μία πιο ευρεία έρευνα.