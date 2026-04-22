Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρχές, αφού ένας νεκρός άντρας εντοπίστηκε στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, με τις πληγές που φέρει να καταδεικνύουν επίθεση με μαχαίρι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, που έχει εγκαταστήσει κλοιό στον χώρο του συμβάντος, με το ΣΚΑΙ να αναφέρει ότι το θύμα είναι 25χρονος άνδρας, ενδεχομένως αλλοδαπός, ο οποίος έχει δεχθεί τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην καρδιά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό στο Πάρκο Ασυρμάτου κατόπιν κλήσης, ωστόσο εξετάζεται το σενάριο η εγκληματική ενέργεια να έλαβε χώρα σε άλλο σημείο. Μεταξύ των εκδοχών που εξετάζονται για την επίθεση, είναι και το οπαδικό κίνητρο.

Νεκρός στον Άγιο Δημήτριο: «Έγινε τσακωμός και τον σκότωσαν»

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν στα αίματα στο αίμα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περίοικος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».