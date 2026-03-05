Μενού

Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο - Βίντεο με τη διαφυγή των δραστών

Βίντεο δείχνει τους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 17χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, να διαφεύγουν από το σημείο τρέχοντας.

Reader symbol
Newsroom
Άγιος Παντελεήμονας
Σχολείο στον Άγιο Παντελεήμονα | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα 17χρονου μαθητή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) έξω από το 41ο Λύκειο Αθηνών, στον Άγιο Παντελεήμονα, με δράστες μία ομάδα 5- 6 ατόμων.

Λίγο μετά τις 14:00, καθηγητής του σχολείου ειδοποίησε την αστυνομία αναφέροντας ότι μαθητής του έχει τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, η ομάδα των δραστών τον πλησίασε στο πεζοδρόμιο και ένας από αυτούς τον χτύπησε με μαχαίρι τύπου κραμπίτ στον μηρό.

Στο βίντεο που εξμετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνονται οι δράστες να τρέχουν να διαφύγουν.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ