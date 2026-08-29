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Άγιος Παντελεήμονας: Στο νοσοκομείο 24χρονη - Ανήλικες της επιτέθηκαν και την λήσετψαν

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 24χρονη μετά από επίθεση ανήλικων κοριτσιών στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα κορίτσια λήστεψαν τη γυναίκα, παίρνοντάς της την τσάντα με τη βία.

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Αστυνομία στο σημείο του συμβάντος | Eurokinissi
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Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 24χρονη μετά από επίθεση ανήλικων κοριτσιών στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα κορίτσια λήστεψαν τη γυναίκα, παίρνοντάς της την τσάντα με τη βία.

Αναλυτικότερα, κορίτσια μόλις 15 και 13 ετών την χτύπησαν στο κεφάλι και της άρπαξαν μία τσάντα που περιείχε το κινητό της και χρήματα και εξαφανίστηκαν.


Στη σημείο, σύμφωνα με τον ANT1, έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνες. Λίγο αργότερα εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις ανήλικες.

Η έρευνα δεν έχει σταματήσει, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τα υπόλοιπα άτομα, που συμμετείχαν στην επίθεση, ώστε να τα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

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