Αγωνία επικρατεί τις τελευταίες ώρες, αφού έγινε γνωστό πως μεταξύ των αγνοούμενων από την πολύνεκρη πυρκαγιά στην πόλη θέρετρο του Κραν Μοντανά, βρίσκεται μία νεαρή Ελληνίδα.

Όπως μετέδωσεη η ΕΡΤ, η νεαρή, 15 ετών, είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, και φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων, με φόβους πως θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί στη φωτιά, καθώς ο επίσημος απολογισμός αυξάνεται λεπτό πος λεπτό.

Στον απολογισμό των 40 νεκρών προστίθενται και μεγάλος αριθμός αγνοοουμένων που μόνο για την Γαλλία ανέρχονται σε 8 και τουλάχιστον 13 για την Ιταλία. Μεταξύ των 115 τραυματιών οι εικόνες 15χρονων παιδιών με σοβαρά εγκαύματα σοκάρουν.

Κραν Μοντανά: Δραματική έκκληση για την Ελληνίδα

Τη 15χρονη κοπέλα, ελληνικής καταγωγής, που βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις για πληροφορίες μέσα από τα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Η Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται στο Κραν Μοντανά | Instagram

Διαθεσιμότητα να δεχτεί εγκαυματίες η Ελλάδα

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας και την πολιτική προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

Κραν Μοντανά: «Σκαρφαλώνει» ο τραγικός απολογισμός

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την εισαγγελία και την αστυνομία, ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται περίπου στους 40 ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν τελικό απολογισμό, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανία: «Αγχόνη» για το Κίεβο η γραμμή του μετώπου - Κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι Ρώσοι

Σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ, προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας αποκλείεται. Παρότι αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για έκρηξη που προκάλεσε την πυρκαγιά, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα της φωτιάς και όχι η αιτία της.

Κραν Μοντανά: Ασαφή ακόμα τα αίτια της πυρκαγιάς

Το ακριβές αίτιο της πολύνεκρης τραγωδίας παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, μαρτυρίες κάνουν λόγο για πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, τα οποία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΕΡΤ στην Ιταλία, εκτός από ζητήματα πυρασφάλειας, προκύπτουν και ζητήματα παραβίασης της νομοθεσίας αφού ανήλικοι από 13 ώς 15 ετών φέρεται να ήταν στο νυχτερινό κέντρο την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται σερβιτόρα να κινείται στον χώρο κρατώντας μπουκάλι σαμπάνιας με μία φλόγα στο επάνω μέρος του. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και κάποιο τεχνικό πρόβλημα, όπως βραχυκύκλωμα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ερωτήματα γύρω από τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες θαμώνων, οι έξοδοι κινδύνου ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ η μοναδική σκάλα που οδηγούσε από τον υπόγειο χώρο προς τα έξω ήταν πολύ στενή.