Ουκρανία: «Αγχόνη» για το Κίεβο η γραμμή του μετώπου - Κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι Ρώσοι

Ο στρατός στην Ουκρανία δέχεται ασφυκτική πίεση στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι μονάδες του είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό, ενώ υστερούν και σε εξοπλισμό σε σχέση με τις τις ρωσικές ταξιαρχίες που έχουν καταλάβει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους.

Οι Ρώσοι έχουν αναπτυχθεί σε αρκετές περιοχές της νότιας περιοχής της Ζαπορίζια με έναν Ουκρανό αξιωματικό της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας (SBU) να αναφέρει την Τετάρτη (31/12) στο CNN ότι οι μονάδες του στρατού βρίσκονται υπό «έντονη πίεση».

«Ο εχθρός προσπαθεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση προσπαθώντας να καταλάβει περισσότερο έδαφος», δήλωσε ο αξιωματικός, ο οποίος είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Bankir».

Ουκρανία: «Ροκανίζουν» τα σύνορα οι Ρώσοι

Οι Ρώσοι χρησιμοποιούσαν μικρές ομάδες πεζικού «που προσπαθούν να διαπεράσουν με κάθε μέσο, από οποιαδήποτε διαδρομή, τις θέσεις που είναι λιγότερο προστατευμένες», πρόσθεσε.

Οι περισσότερες από τις πρόσφατες μάχες έλαβαν χώρα στη Χουλιαίπολη, η οποία βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζαπορίζια.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και στην οποία παρέστη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος διοικητής της περιοχής, συνταγματάρχης Αντρέι Ιβανάεφ, ισχυρίστηκε ότι η πόλη είχε καταληφθεί.

Ο Ιβανάεφ είπε στον Πούτιν ότι οι δυνάμεις του είχαν καταλάβει 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια από τις αρχές Δεκεμβρίου, ενισχύοντας το αφήγημα του Κρεμλίνου ότι τελικά η Ρωσία θα επιτύχει τον στόχο της να καταλάβει τέσσερις περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Ο λογαριασμός «Deepstate» στο Telegram που παρουσιάζει ανεπίσημους χάρτες από το μέτωπο ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχιζαν να διατηρούν τις θέσεις τους σε τμήματα της Χουλιαίπολης, αλλά ότι η περιοχή ήταν πλέον «γκρίζα ζώνη» με τους Ρώσους να διαθέτουν «πολλές φορές περισσότερο προσωπικό».

Η ενίσχυση των θέσεων στην πόλη ήταν δύσκολη επειδή βρισκόταν σε χαμηλό υψόμετρο, ανέφερε ο Deepstate.

Οι Ουκρανοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα drones σε περιοχές όπου δεν διαθέτουν αρκετό πεζικό. Σε ανοιχτές περιοχές, τα drones είναι αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση ρωσικών διμοιριών. Ωστόσο, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές εγκαταλελειμμένα κτίρια και υπόγεια προσφέρουν προστασία στις προωθούμενες δυνάμεις.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα βίντεο έδειξε ότι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει ένα ουκρανικό διοικητήριο στη Χουλιαίπολη και εξέταζαν φορητούς υπολογιστές και αρχεία που είχαν αφήσει πίσω τους οι ουκρανικές δυνάμεις.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σίρκσκι, αναγνώρισε την κατάληψη ενός διοικητηρίου «λόγω της αδύναμης άμυνας».

Μια εδαφική ταξιαρχία «δεν μπόρεσε να αντέξει την πίεση του εχθρού κατά τη διάρκεια των μαχών», δήλωσε ο Σίρσκι, και σταδιακά υποχώρησε, αλλά επέκρινε το τάγμα για την εγκατάλειψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις ενδέχεται να παραμείνουν μόνο στο δυτικό τμήμα της Χουλιαίπολης», σύμφωνα με έναν άλλο ανεξάρτητο παρατηρητή, την Ομάδα Πληροφοριών για Συγκρούσεις (CIT). «Υπό αυτές τις συνθήκες, η Χουλιαίπολη ενδέχεται να έχει καταληφθεί», ανέφερε.

Αυτό που συνέβη στη Χουλιαίπολη είναι η ουσία του διλήμματος που αντιμετωπίζει ο ουκρανικός στρατός. Σύμφωνα με αρκετούς παρατηρητές, οι δυνάμεις του είναι πολύ λιγότερες σε ορισμένα τμήματα του μετώπου μήκους 1.000 χιλιομέτρων και δυσκολεύονται να κινητοποιήσουν επιπλέον δυνάμεις για να αντισταθμίσουν τις απώλειες.