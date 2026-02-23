Αγωνία για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι Ευρυτανίας: Αγνοείται για τρίτη ημέρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η επιχείρηση εντοπισμού του 74χρονου ορειβάτη που αγνοείται στο Βελούχι, στην Ευρυτανία. από το μεσημέρι του Σαββάτου 21/2.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, με ηλιοφάνεια και καλή ορατότητα, γεγονός που διευκολύνει την επιχείρηση.

Τρεις ομάδες της ΕΜΑΚ από την Αθήνα, τη Λαμία και τη Λάρισα με 15 άτομα σαρώνουν το βουνό, εστιάζοντας σε δύσβατα σημεία, απόκρημνες πλαγιές και χαράδρες, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα πεζοπόρα τμήματα κατευθύνονται προς την «Ψηλή Κορφή», το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου ενώ οι διασώστες εκτιμούν ότι «η αυξημένη ορατότητα σε συνδυασμό με την ηλιοφάνεια θα βοηθήσουν να «κάτσει» το χιόνι και να αποκαλυφθούν πιθανά σημάδια που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του».

Ο ηλικιωμένος άνδρας κατά τη διάρκεια ορειβασίας αποκόπηκε από τη 16αμελή ομάδα του Φυσιολατρικού Συλλόγου Πειραιά. Δεν εμφανίστηκε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους συνοδοιπόρους του.

Τα μέλη της ομάδας επιχείρησαν να επικοινωνήσουν μαζί του καλώντας το κινητό του τηλέφωνο, ωστόσο δεν υπήρξε καμία απάντηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του στίγματος της συσκευής του.

Χθες, οι διασωστικές δυνάμεις επιχείρησαν να ερευνήσουν όλα τα πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να έχει κατευθυνθεί ο 74χρονος, κινούμενες σε δύο βασικές κατευθύνσεις — ανατολικά και δυτικά από το σημείο όπου χωρίστηκε από την υπόλοιπη ομάδα.

Η μία ομάδα κινήθηκε εντός της περιοχής «Κακόρεμα», ερευνώντας χαράδρες και ιδιαίτερα δύσβατα περάσματα, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς την «Αγία Τριάδα», πραγματοποιώντας εξονυχιστικούς ελέγχους σε μονοπάτια και σημεία με περιορισμένη ορατότητα.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες και τις εκτεταμένες έρευνες, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα ίχνος του αγνοούμενου. Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones.

Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.