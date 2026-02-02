Αγόρασε Ferrari και βρήκε τρόπο να γλιτώσει (σχεδόν) το ΦΠΑ: Η ελληνική πατέντα

Αν κάποιος αναρωτιέται πώς συνδυάζονται μια Ferrari, ένα γκαράζ 10 τετραγωνικών και η ελληνική επιχειρηματικότητα, η ΑΑΔΕ μόλις πρόσφερε άλλο ένα επεισόδιο στο μετάλλιο στο «άθλημα της φοροδιαφυγής».

Μια εταιρεία στην Πρέβεζα, που γεννήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου του 2024 με σκοπό να νοικιάζει ακίνητα, αποφάσισε μέσα σε λίγες εβδομάδες ότι το real estate είναι ωραίο, αλλά το rent a car με Ferrari είναι ωραιότερο.

Έτσι, αύξησε το κεφάλαιό της από 1.000 σε 351.000 ευρώ και πρόσθεσε στο καταστατικό της την ενοικίαση αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Γιατί όχι.

Και κάπως έτσι, από τη Γερμανία κατέφθασε μια Ferrari καθαρής αξίας 256.303 ευρώ, συνοδευόμενη από ΦΠΑ 61.512,72 ευρώ. Η εταιρεία ζήτησε την επιστροφή του ΦΠΑ, θεωρώντας ότι η φορολογική διοίκηση θα ενθουσιαστεί με το επιχειρηματικό της όραμα. Δεν ενθουσιάστηκε.

Ο προληπτικός έλεγχος που ακολούθησε αποκάλυψε ότι η «έδρα» της επιχείρησης ήταν ένας χώρος 10 τ.μ. μέσα σε γκαράζ πολυκατοικίας, χωρίς πινακίδες, χωρίς γραφείο, χωρίς τίποτα που να θυμίζει επιχείρηση.

Η Ferrari, δε, ήταν άφαντη. Η εταιρεία δήλωσε ότι βρισκόταν σε συνεργείο στην Αθήνα. Οι ελεγκτές ξαναπήγαν τον Ιούνιο. Πάλι τίποτα. Ούτε Ferrari, ούτε συμβόλαια, ούτε φωτογραφίες, ούτε ένα story στο Instagram να πούμε ότι κάτι κινείται.

Το μόνο που υπήρχε ήταν τα χαρτιά της αγοράς και οι άδειες του Υπουργείου Τουρισμού.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας την προσφυγή της εταιρείας, ήταν ξεκάθαρη: ΦΠΑ δεν επιστρέφεται επειδή το γράφει το καταστατικό.

Επιστρέφεται όταν το αγαθό χρησιμοποιείται πραγματικά για φορολογητέα δραστηριότητα. Και εδώ, ούτε χρήση αποδείχθηκε, ούτε καν ότι η Ferrari βρισκόταν στην κατοχή της εταιρείας με τρόπο που να συνδέεται με επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έτσι, το αίτημα επιστροφής ΦΠΑ απορρίφθηκε οριστικά. Η Ferrari παραμένει μύθος, η επιχειρηματική δραστηριότητα φάντασμα, και η υπόθεση προστίθεται στο μεγάλο αρχείο της ελληνικής πατέντας.