Άγρια αστυνομική βία καταγγέλλει ο αγρότης που χτύπησαν τα ΜΑΤ στο μπλόκο του κόμβου της Νίκαιας, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ διατάχθηκε και η σύλληψή του.

Πρόκειται για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο από τη Λάρισα, ο οποίος καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας και μάλιστα δύο φορές.

Διαβάστε ακόμα: Μπλόκα αγροτών: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις - Στις εθνικές οδούς τα τρακτέρ

Με τη δεύτερη να είναι η πλέον βάρβαρη αφού όπως καταγγέλλει ο αγροτοσυνδικαλιστής, δέχθηκε χτύπημα από το γόνατο του αστυνομικού με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό.

Περιέγραψε μεταξύ άλλων μιλώντας στο onlarissa.gr: «Κάναμε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς να μη ρίξουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης γιατί ο κόσμος είχε ήδη ανεβεί μετά τις κλούβες με τα πόδια στον δρόμο. Την ώρα που κάνουμε συζήτηση με τους απλούς αστυνομικούς δέχομαι μία επίθεση από έναν αξιωματικό.

Ο άνθρωπος ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε, με έπιασε από το λαιμό, τού λέω τι κάνεις αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεννοηθούμε να ηρεμήσουμε. Εκείνη την ώρα με πιάνει από τον λαιμό με το χέρι, του χτύπησα το καπέλο –όχι στο πρόσωπο– και τα γυαλιά του έκαναν ένα σημάδι στο πρόσωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο.

Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται, όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει πάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, μού βάζει το γόνατο στο λαιμό και δέχομαι με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Αυτή τη στιγμή είμαι με κάταγμα στο νοσοκομείο στα πλευρά και με φοβερό πονοκέφαλο…».

Διαβάστε ακόμα: Μπλόκα σε όλη τη χώρα από αγρότες και κτηνοτρόφους: «Μάς διώχνουν από τη γη - Θέλουν νέα τσιφλίκια»