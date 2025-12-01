Συνεχίζονται και σήμερα (01/12) οι κινητοποιήσεις των αγροτών, και παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου βρίσκονται εκατοντάδες τρακτέρ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο –ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά– ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Η απόφαση του εισαγγελέα για τους συλληφθέντες αναμένεται εντός της ημέρας.

Κινητοποιήσεις αγροτών: Αποκλεισμένος και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα

Αποκλεισμένος παραμένει επίσης ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του.

Iσχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Μπλόκα αγροτών: Σήμερα η συνέλευση για τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, σήμερα (01/12) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνέλευση στην Εθνική οδό στο ύψος της Νίκαιας από τους αγρότες προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο. Κατήγγειλαν ακραίο αυταρχισμό επισημαίνοντας ότι δεν θα φύγουν από το δρόμο αν δεν ικανοποιηθούν ολα τα αιτήματα τους

Δύο αγρότες και ένας αστυνομικός στο νοσοκομείο

Από τις χθεσινές κινητοποιήσεις, δύο αγρότες και ένας αστυνομικός κατέληξαν στο Νοσοκομείο, μετά από έντονα επεισόδια.

Συγκεκριμένα, δύο αγρότες, εκ των οποίων ο αγροτοσυνδικαλιστης κ. Σιδηρόπουλος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς όπως κατήγγειλαν χτυπήθηκαν από αστυνομικούς. Επίσης ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, αναφέρει η ΕΡΤ.