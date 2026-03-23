Άγρια επίθεση σε 16χρονο στην Πάτρα: 17χρονος τον τραυμάτισε με γροθιές στο κεφάλι

Ένα ακόμη περιστατικό σκληρής ανήλικης βίας καταγράφηκε το βράδυ στην Πάτρα, όταν 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 16χρονο μαθητή σε πλατεία της πόλης, τραυματίζοντάς τον με χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τo pelop.gr, ο ανήλικος δράστης προσέγγισε τον 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες γρονθοκοπώντας τον βάναυσα. Το επεισόδιο κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 17χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανακριτική διαδικασία έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

