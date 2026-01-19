Άγρια επίθεση σε οδηγό ταξί στο Αιγάλεω: Τον μαχαίρωσαν και του πήραν το όχημα

Άγρια επίθεση και ληστεία σε βάρος 63χρονου επαγγελματία οδηγού ταξί σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αιγάλεω. Ο οδηγός είχε παραλάβει δύο άνδρες από την περιοχή του Βοτανικού, οι οποίοι του ζήτησαν να τους μεταφέρει σε στενό δρόμο της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι επιβάτες του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, τον ακινητοποίησαν και τον απείλησαν με μαχαίρι.

Η επίθεση κλιμακώθηκε, καθώς οι δράστες μαχαίρωσαν τον 63χρονο στο πηγούνι και στην κοιλιακή χώρα. Παρά τα σοβαρά τραύματά του, ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει το όχημα και να ζητήσει βοήθεια. Οι επιτιθέμενοι άρπαξαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα και τα κινητά του τηλέφωνα και στη συνέχεια διέφυγαν με το ταξί, εγκαταλείποντάς τον αιμόφυρτο στον δρόμο.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ, ο οδηγός περιέγραψε συγκλονισμένος τις στιγμές της επίθεσης, αναφέροντας ότι οι δράστες τον απείλησαν με μαχαίρι στον λαιμό και στα πλευρά, ενώ παρά το γεγονός ότι τους παρέδωσε χρήματα, συνέχισαν να απαιτούν περισσότερα. Όπως είπε, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια όταν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση γινόταν εξαιρετικά επικίνδυνη.

Οι δράστες διέφυγαν με μεγάλη ταχύτητα, θέτοντας σε κίνδυνο και άλλους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους, καθώς και του οχήματος με αριθμό πινακίδας ΤΑΑ 3330.