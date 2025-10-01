Άγρια επίθεση στην Άνοιξη: Χτύπησαν ολόκληρη οικογένεια με ρόπαλα και μαχαίρια

Θύμα άγριας επίθεσης, μέσα στο διαμέρισμά της στην Άνοιξη, έπεσε μία οικογένεια το βράδυ της Τρίτης (30/9), με τους δύο δράστες να χτυπούν τα μέλη της με ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα και πιο συγκεκριμένα μαχαίρια.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 09:00 το βράδυ, ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα στην Άνοιξη και, χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο, επιτέθηκαν στην οικογένεια.
Συγκεκριμένα από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.
Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.
- Τομ Γκρίνγουντ: Παίρνει σήμερα εξιτήριο ο δισεκατομμυριούχος μετά από 40 μέρες νοσηλείας στο Τζάνειο
- Οι δύο υπουργοί που δεν μιλιούνται, το ραντεβού Θεοδωρικάκου με τους σουπερμαρκετάδες και η 102χρονη Μαργαρίτα
- «Η Τουρκία πήρε... »: Σάλος με δημοσιογράφο που πιάστηκε στην κάμερα να σχολιάζει τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.