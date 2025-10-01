Άγρια επίθεση στην Άνοιξη: Χτύπησαν ολόκληρη οικογένεια με ρόπαλα και μαχαίρια

Θύμα άγριας επίθεσης, μέσα στο διαμέρισμά της στην Άνοιξη, έπεσε μία οικογένεια το βράδυ της Τρίτης (30/9), με τους δύο δράστες να χτυπούν τα μέλη της με ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα και πιο συγκεκριμένα μαχαίρια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 09:00 το βράδυ, ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα στην Άνοιξη και, χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο, επιτέθηκαν στην οικογένεια.

Συγκεκριμένα από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.