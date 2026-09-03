Αγρίνιο: Αρπαγή και ομαδικό βιασμό κατήγγειλε η 15χρονη που αγνοούνταν

Η ανήλικη που αγνοούνταν στο Αγρίνιο και που είχε «σημάνει συναγερμό» το «Χαμόγελο του Παιδιού», εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Ωστόσο, κατήγγειλε αρπαγή και ομαδικό βιασμό στις αρχές.

Σύμφωνα με το Action24, η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι 31χρονου στο Αγρίνιο, και τα ευρήματα ταιριάζουν με τις καταγγελίες της ανήλικης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ρούχα και εσώρουχα της κοπέλας.

Κατά την έφοδο συνέλεξαν και άλλα αντικείμενα από τον χώρο, προκειμένου να αναλυθούν εργαστηριακά. Παράλληλα, εντοπίστηκε από τις αρχές, στην επαρχιακή οδό Αθηνών – Αμφιλοχίας και ένας 32χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της 15χρονης και συνελήφθη από τις αρχές.

Φορτισμένος ο πατέρας της 15χρονης

Υπενθυμίζεται ότι, την καταγγελία για την εξαφάνιση της 15χρονης, έκανε ο ίδιος ο πατέρας της στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό έλεγε: «σας παρακαλώ, κάντε κάτι για να βρεθεί το κοριτσάκι μου.

Το κοριτσάκι μου κινδυνεύει», φέρεται να είπε ο πατέρας ο οποίος υποψιαζόταν ότι κάτι συνέβαινε.