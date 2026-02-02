Αγρίνιο: «Γιατί τη σκότωσες;» - Η σιωπηλή οργή της μητέρας για τη γυναικοκτονία της κόρης της

Στο Μικτό Ορκωτό δικαστήριο Λευκάδας ξεκίνησε η δίκη για τη στυγερή δολοφονία της Δώρας Ναστούλη, ένα έγκλημα που είχε συνταράξει το Αγρίνιο τον Νοέμβριο του 2024.

Τελικά, η δίκη πήρε αναβολή για την επόμενη Δευτέρα, με την ακροαματική διαδικασία να ολοκληρώνεται με τις περισσότερες καταθέσεις, όπως μεταφέρει το agriniopress.

Μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές της διαδικασίας ήταν όταν η μητέρα της Δώρας, λύγισε μπροστά στη θέα του δράστη, τον κοίταξε και του απηύθυνε μια μόνο ερώτηση: «Γιατί τη σκότωσες;».

Αγρίνιο: Θέλουν να βγάλουν «τρελό» τον δολοφόνο

Στον αντίποδα, η μητέρα του δράστη επιχείρησε να ανασκευάσει την αρχική κατάθεσή της προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο γιος της έχει ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα προσπάθησε να πείσει τους δικαστές ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους επικοινωνία μετά την δολοφονία.

Σημειώνεται ότι αρχικά ο δράστης είχε πει ότι είχε τηλεφωνήσει μετά την αποτρόπαια πράξη του και είχε ομολογήσει τον φόνο. Υπό το βάρος των ερωτήσεων και των πιέσεων του συνηγόρου παραδέχτηκε τελικά την αρχική της κατάθεση.

Ας σημειωθεί ότι, ενώ ο συνήγορος του κατηγορούμενου είχε ισχυριστεί ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, δεν προσκόμισε κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει όποια κλινική κατάσταση.

Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη δημιουργήθηκε ένταση μόλις ο αδερφός της δολοφονημένης γυναίκας είδε για πρώτη φορά τον κατηγορούμενο.

Αγρίνιο: Το χρονικό του εγκλήματος

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο, η οποία έλαβε τέλος. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε.

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την αδελφή του και της είχε πει «χτύπησα τη Δώρα». Την αποθήκη στην οποία είχε καταφύγει ο δολοφόνος της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, υπέδειξαν στους αστυνομικούς η μητέρα και η αδελφή του, οι οποίες φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. «Να παραδοθεί, να πληρώσει γι αυτό που έκανε, αλλά να μην αυτοκτονήσει, να μην τον σκοτώσουν», έλεγε τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα η αδελφή του δράστη.

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ προσέγγισαν την αποθήκη. Ο δράστης κάθε φορά που ένιωθε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν πιο κοντά, έβαζε το όπλο του στον κρόταφο. Ο διαπραγματευτής κατάφερε να τον ηρεμήσει και στο τέλος μπήκε στην αποθήκη η αδελφή του, τον αγκάλιασε, του έπιασε τα χέρια και έτσι εκείνος άφησε το όπλο. Τότε μπήκαν στην αποθήκη οι αστυνομικοί, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.