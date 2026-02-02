Βόλος: Ένοχος 39χρονος για ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της μητέρας του

Σε φυλάκιση 37 μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 39χρονος, ο οποίος άσκησε βία στη μητέρα του και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο σπίτι όπου διέμεναν. Η υπόθεση εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό, έπειτα από έφεση.

Το περιστατικό συνέβη στις 8 Ιανουαρίου 2025. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί σε καφέ της γειτονιάς και είχε ζητήσει χρήματα από 72χρονο θαμώνα. Όταν εκείνος αρνήθηκε, ο 39χρονος τον χτύπησε στο πρόσωπο και αποχώρησε.

Λίγο αργότερα, επιστρέφοντας στο σπίτι όπου ζούσε τους τελευταίους μήνες με τη 67χρονη μητέρα του, εξοργίστηκε επειδή εκείνη είχε πετάξει μια σακούλα με αντικείμενα που ο ίδιος είχε συλλέξει από κάδους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, άσκησε βία σε βάρος της και προκάλεσε ζημιές σε τηλεοράσεις, πόρτες, τζαμαρίες και οικιακές συσκευές. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στην πρωτόδικη δίκη, η μητέρα είχε δηλώσει ότι φοβάται για τη ζωή της, αναφέροντας ότι ο γιος της κάνει χρήση ναρκωτικών και έχει συχνά μαχαίρια στο δωμάτιό του. Ο κατηγορούμενος τότε είχε αρνηθεί να απολογηθεί.

Ωστόσο, στη συζήτηση της έφεσης, η ίδια ζήτησε την αποφυλάκισή του, υποστηρίζοντας ότι θέλει να τον φροντίσει λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Ο 39χρονος, που μεταφέρθηκε στο δικαστήριο από τις φυλακές, ζήτησε επίσης την αποφυλάκισή του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη οπλοφορία, άρνηση εγκληματολογικής σήμανσης και φθορά ξένης περιουσίας. Η ποινή του μειώθηκε κατά έναν μήνα σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, αλλά ο 39χρονος οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή.