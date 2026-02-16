Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 7χρονος μετά από τροχαίο - Το αυτοκίνητο κατέληξε σε προαύλιο σχολείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Κατούνα Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία οδηγώντας στον τραυματισμό ενός 53χρονου και του 7χρονου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος του Γυμνασίου Κατούνας, προσέκρουσε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο.

Πατέρας και γιος διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί έφερε κάταγμα στο πόδι και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.