Αγρίνιο: Συνελήφθη 49χρονη - Κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πατέρα της

Σοκάρει η είδηση της σύλληψης μιας 49χρονης στο Αγρίνιο που φέρεται ότι μαχαίρωσε τον ηλικιωμένο πατέρας της, αντιμετωπίζοντας τις βαριές κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής, (7/11), όταν η 49χρονη φέρεται ότι επιτέθηκε στον 79χρονο πατέρα της μαχαιρώνοντας τον στον θώρακα και στο πρόσωπο.

Ο ηλικιωμένος διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου και σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό συνέβη στο σπίτι όπου συγκατοικούσαν στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Η γυναίκα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αγρινίου και εις βάρος της θα σχηματισθεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περι όλων. Πληροφορίες λένε πως φέρεται να έχει ιατρικό ιστορικό.