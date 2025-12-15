Μενού

Αγριογούρουνο «έτρεξε» τους αστυνομικούς στην Θεσσαλονίκη: Απίστευτη επιχείρηση

Αγριογούρουνο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκη ανάγκασε την ΕΛ.ΑΣ. να στήσει μια εντυπωσιακή επιχείρηση «σύλληψης».

Reader symbol
Newsroom
Αγριογούρουνο στην Θεσσαλονίκη
Αγριογούρουνο στην Θεσσαλονίκη | Glomex / alphatv
  • Α-
  • Α+

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένα αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του στον Εύοσμο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και μαθητές. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέσα σε σχολικό συγκρότημα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να περιορίσουν το ζώο και να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Ωστόσο, η «σύλληψη» του απρόσκλητου επισκέπτη αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το αγριογούρουνο ξέφευγε συνεχώς από τα μπλόκα που του έστηναν.

Η σκηνή θύμιζε κινηματογραφική κωμωδία: περίοικοι παρακολουθούσαν με αγωνία αλλά και γέλιο, δίνοντας οδηγίες στους αστυνομικούς, ενώ το ζώο έτρεχε ασταμάτητα μέσα κι έξω από τον χώρο.

Τελικά, μετά από αρκετή ώρα, το αγριογούρουνο παγιδεύτηκε και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εμφανίσεων αγριογούρουνων στη Θεσσαλονίκη, που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συχνότερες, ειδικά σε περιοχές κοντά σε δασικές εκτάσεις.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αύξηση του πληθυσμού τους και η αναζήτηση τροφής οδηγούν τα ζώα σε κατοικημένες περιοχές, δημιουργώντας απρόβλεπτες καταστάσεις όπως αυτή στον Εύοσμο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ