Αγριογούρουνο «έτρεξε» τους αστυνομικούς στην Θεσσαλονίκη: Απίστευτη επιχείρηση

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένα αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του στον Εύοσμο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και μαθητές. Το άγριο ζώο εντοπίστηκε μέσα σε σχολικό συγκρότημα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση από την ΕΛ.ΑΣ, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να περιορίσουν το ζώο και να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Ωστόσο, η «σύλληψη» του απρόσκλητου επισκέπτη αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το αγριογούρουνο ξέφευγε συνεχώς από τα μπλόκα που του έστηναν.

Η σκηνή θύμιζε κινηματογραφική κωμωδία: περίοικοι παρακολουθούσαν με αγωνία αλλά και γέλιο, δίνοντας οδηγίες στους αστυνομικούς, ενώ το ζώο έτρεχε ασταμάτητα μέσα κι έξω από τον χώρο.

Τελικά, μετά από αρκετή ώρα, το αγριογούρουνο παγιδεύτηκε και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εμφανίσεων αγριογούρουνων στη Θεσσαλονίκη, που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συχνότερες, ειδικά σε περιοχές κοντά σε δασικές εκτάσεις.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η αύξηση του πληθυσμού τους και η αναζήτηση τροφής οδηγούν τα ζώα σε κατοικημένες περιοχές, δημιουργώντας απρόβλεπτες καταστάσεις όπως αυτή στον Εύοσμο.