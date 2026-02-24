Άγριος ξυλοδαρμός στην Καλλιθέα: Γυναίκα καταγγέλλει βίαιη επίθεση από τον σύντροφό της

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφουν τα λεπτά που ακολούθησαν μετά τον άγριο ξυλοδαρμό μιας γυναίκας από τον σύντροφό της στην Καλλιθέα, τα ξημερώματα του Σαββάτου.
Η γυναίκα εμφανώς τραυματισμένη, προσπαθεί να απομακρυνθεί, ενώ ο 49χρονος την ακολουθεί και συνεχίζει να την τραβά και να την πιέζει.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega, το περιστατικό ξεκίνησε λίγη ώρα μετά την νυχτερινή τους έξοδο .Ο καυγάς εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση, με την γυναίκα να αναφέρει ότι δέχθηκε γροθιές, κλωτσιές και ότι σύρθηκε.
Περαστικοί κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι περίπου 700 μέτρα από το νυχτερινό κέντρο. Με την άφιξή τους, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και να ζητήσει βοήθεια. Ο 49χρονος, σε κατάσταση μέθης, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία, αρνούμενος τις κατηγορίες και ισχυριζόμενος ότι η σύντροφός του «χτυπούσε τον εαυτό της».
