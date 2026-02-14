Το μεσημέρι αναμένεται η αναχώρηση των αγροτών από το Σύνταγμα, όπου πέρασαν όλο το βράδυ με τα 44 τρακτέρ τους.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, με κάθε δυνατό τρόπο.

Ο αγώνας τους, όπως διαμηνύουν, θα συνεχιστεί μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επιδιώκοντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για να δώσει λύση.

Στο παρακάτω βίντεο του Orange Press Agency, μπορείτε να δείτε την αναχώρηση των τρακτέρ από το κέντρο της Αθήνας.

«Υπόσχεση» για συνέχεια των κινητοποιήσεων

Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Tζέλλας, εξήγησε πως από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν λύθηκαν τα βασικά τους ζητήματα.

Αναχώρηση των αγροτών από το Σύνταγμα | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Υπάρχουν αγρότες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν και κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους» είπε στην ΕΡΤ και πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στόχο το κέρδος και όχι και όχι στην ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Ο αγώνας των αγροτών θα συνεχιστεί, είπε, και συμπλήρωσε πως ένα από τα πιο άμεσα αιτήματά τους είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025. Όπως ενημέρωσε, υπάρχουν συνάδελφοί του που δεν έχουν λάβει ακόμη οφειλόμενες ενισχύσεις από το 2024 και το 2025.

«Από την άλλη έχουμε και ζητήματα που αφορούν και το κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές που πουλάμε τα προϊόντα μας, τα οποία σε συνδυασμό δεν μας επιτρέπουν να επιβιώσουμε» συμπλήρωσε.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί, η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και την Καρδίτσα, όπου δεν έχει γίνει κανένα έργο, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να πιέσουμε περισσότερο την κυβέρνηση για να δώσει λύσεις και βέβαια με τη στήριξη του ελληνικού λαού, γιατί για φέτος ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβε τι ακριβώς γίνεται και ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για την ακρίβεια» ανέφερε και κατέληξε «ότι το ίδιο το σύστημα με νόμους, επιτρέπει η φέτα να παράγεται με 30% ελληνικό γάλα και 70% εισαγόμενο».

Το συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα

Σημειώνεται πως μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω από 1.000 διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, ενώ για συμπαράσταση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Σε δηλώσεις του από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση και σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας ευχαρίστησε όσους στήριξαν τις κινητοποιήσεις και δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

Ανάλογο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή.

Στο Σύνταγμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μανόλης Χνάρης.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο κ. Φάμελλος «εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και τις 'γαλάζιες ακρίδες' του κ.Μητσοτάκη».

«Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφο" τόνισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.