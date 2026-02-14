Ξενύχτησαν έξω από τη Βουλή οι αγρότες με 44 τρακτέρ: Τα μηνύματά τους προς την κυβέρνηση - «Δεν υποχωρούμε»

Στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, παρέμειναν όλο το βράδυ οι αγρότες, που έφτασαν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, συνεχίζοντας τον αγώνα για τα αιτήματά τους.

Από το κέντρο της Αθήνας, διαμηνύουν πως αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, μη υπαναχωρώντας από τις θέσεις τους για ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του κλάδου από την κυβέρνηση.

Οι αγρότες έφτασαν με λεωφορεία και τρακτέρ, που μεταφέρθηκαν πάνω σε τράκτορες, ενώ στις εισόδους της πρωτεύουσας, όλα τα αγροτικά μηχανήματα απολυμάνθηκαν για τον κίνδυνο μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι ήταν σημαντικό πρώτο βήμα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν.

Τα αιτήματα των αγροτών

Στην πρώτη γραμμή των αιτημάτων βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, τα εφόδια, η αναμόρφωση του πλαισίου αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες ζητούν αποζημιώσεις στο 100% και τη διασφάλιση βιώσιμων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα.

Όπως τονίστηκε και στο συλλαλητήριό τους, οι καλλιέργειες δεν είναι βιώσιμες.

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας» τόνισε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Από πλευράς του ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρος του μπλόκου Ε – 65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για να προσθέσει, επεσήμανε: «Λειτουργήσαμε κάτω από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σαν ένα μπλόκο 55 μέρες, γιατί αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, μαζί βεβαίως με τη δική σας συμπαράσταση».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και με άλλες μορφές κλιμάκωσης. Και να είναι σίγουρη και η κυβέρνηση ότι τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες».

Ο Δημήτρης Καπούνης, εκπρόσωπος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, από πλευράς του, στάθηκε στην απώλεια παραγωγής. «Χάσαμε παραγωγή, χάνουμε εισόδημα και τώρα έρχεται η συμφωνία Mercosur. Αθέμιτος ανταγωνισμός».

«Η σημερινή συγκέντρωση με τους αγωνιζόμενους αγρότες μας γεμίζει συγκίνηση και περηφάνια, αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας» τόνισε ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών.