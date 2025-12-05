Αγρότες: Δικογραφία για τα επεισόδια στο μπλόκο του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Δικογραφία σχηματίστηκε από την αστυνομία για τα επεισόδια που έγιναν νωρίτερα κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν αγρότες κινήθηκαν εναντίον δυνάμεων των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από πηγές της ΕΛΑΣ, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένα άτομο με τις περιγραφόμενες πράξεις να αφορούν διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματική βλάβη όπως επίσης τροχονομικές παραβάσεις.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από ρίψη πέτρας και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Αγρότες: Η στιγμή της έντασης με το τρακτέρ

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο σημείο «Πράσινα Φανάρια» κοντά στο Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων των αγροτών.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν, ένα τρακτέρ κινήθηκε με όπισθεν προς τον φραγμό των αστυνομικών δυνάμεων, προκαλώντας ένταση και φωνές από συγκεντρωμένους.

Στη συνέχεια, ομάδα ατόμων επιχείρησε να βγει πεζή από τη Γεωργική Σχολή προς τον δρόμο, επιχειρώντας αποκλεισμό. Κατά την προσπάθεια αυτή, ένας αστυνομικός βρέθηκε στο έδαφος, ενώ ακολούθησαν ρίψεις αντικειμένων και πέτρες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

