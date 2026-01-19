Αγρότες: «Είδαμε μία παρωδία» - Λάβρος ο επικεφαλής των αλιέων για τη συνάντηση

Ο Παναγιώτης Πιερράκης, εκπρόσωπος του κλάδου της αλιείας που συμμετείχε από κοινού με άλλους αγρότες στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε χωρίς περιστροφές για μία διαδικασία «παρωδία».

«Για μένα είδαμε μία παρωδία. Είδαμε μία παρωδία γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν ούτε να βοηθήσουν τον πρωτογενή τομέα, ούτε να βάλουν πλάτη», είπε, όπως μετέδωσε το Orange Press.





«Θέλω να πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατάλαβε αυτά που του είπαμε και θα το πάρει πάνω του για να κάνει κάποια πράγματα. Τώρα για κάποιους άλλους ανθρώπους, για κάποιους Υπουργούς, δεν το εγγυώμαι. Όπως, για την αλιεία που έχει καταστραφεί».

Αγρότες: «Αφασία» της κυβέρνησης στα προβλήματα των αλιέων

«Θέλω να τονίσω, ό,τι ακούστηκε εκεί μέσα. Καταρχάς η αλιεία σε όλη την Ελλάδα έχει θεσμικούς συλλόγους, προέδρους, ανά δήμους και κοινότητες. Και οι κύριοι μου είπαν ότι μιλάνε μόνο με μία συγκεκριμένη κλίκα.

Μιλήσαμε για λαγοκέφαλα, μιλήσαμε για θηλαστικά, μιλήσαμε για την παράνομη αλιεία. Μάλιστα, αν μου επιτρέπεται, έκανα μία ερώτηση στον Πρωθυπουργό, να μου πει τι άποψη έχει για τη φοροδιαφυγή.

Και με κοίταξε έκπληκτος και μου λέει «Κύριε Περράκη τι εννοείτε;». Θα σας πω. Με την παράνομη αλιεία χάνουμε και εμείς και το κράτος. Αν αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία, και εμείς σαν αλιείς δεν θα χάνουμε χρήματα, αλλά και το κράτος θα έχει εισφορές.

Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν κατανοητά. Και θα πρέπει να το καταλάβει και ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Κέλλας. Και είμαι εδώ για να τους το δώσω να το καταλάβουν ποικιλοτρόπως.

Δεν έμεινα ευχαριστημένος σήμερα, παρά μόνο με κάποιες μικρές εξαγγελίες που θα πραγματοποιηθούν, τα οποία τα έχουμε δρομολογήσει πολύ καιρό πριν, και αυτό είναι αποτέλεσμα των μπλόκων και του κοινού αγώνα. Δεν είναι κανενός άλλου αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα όλων των ανθρώπων που είμαστε σήμερα εδώ.

Αυτό θα το συζητήσουμε αύριο ή την Τετάρτη το αργότερο, να πάρουμε μία κοινή απόφαση και τα δύο μπλόκα, σαν ένα μεγάλο μπλόκο».