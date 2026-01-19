Αγρότης έξω από το Μαξίμου: «Παλιά ζούσες με 30 στρέμματα χωράφια, σήμερα ούτε με 500»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η κρίσιμη συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών από όλη τη χώρα με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Την ίδια στιγμή, στην οδό Ηρώδου Αττικού έχουν συγκεντρωθεί συνάδελφοί τους, οι οποίοι αναμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα του διαλόγου, ελπίζοντας σε ουσιαστικές λύσεις.

​Το κλίμα έξω από το Μαξίμου αποτύπωσε ο Βαγγέλης Ρουμπής, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας, ο οποίος μίλησε για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής που απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου.

«Από τα 30 λεπτά στο 1,20 το λίπασμα»

Ο κ. Ρουμπής παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για τις αυξήσεις, σημειώνοντας πως «πριν 15-20 χρόνια το λίπασμα το παίρναμε με 0,30 ευρώ, τώρα το παίρνουμε από 1 ως 1,20». Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο ρεύμα, όπου από τα 0,04 ευρώ/kWh πριν από μια δεκαετία, σήμερα «με κρυφές χρεώσεις» η τιμή φτάνει τα 0,13 με 0,14 ευρώ.

Όπως εξήγησε, το κόστος έχει ανέβει τόσο πολύ «που δεν μας επιτρέπει πλέον να καλλιεργούμε ώστε να έχουμε πιο φθηνά προϊόντα για τον πολίτη».

Θέμα επιβίωσης

​Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριάδας προχώρησε σε μια σκληρή σύγκριση με το παρελθόν, τονίζοντας την οικονομική ασφυξία των παραγωγών:

«Παλιότερα, πριν 20-30 χρόνια, οι γονείς μας με 30 στρέμματα χωράφια... δούλευαν μια οικογένεια και μπορούσαν να ζήσουν αξιοπρεπώς στη χώρα μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα, η κατάσταση έχει αντιστραφεί δραματικά: «Τώρα, τα στρέμματα έχουν αυξηθεί σε 400 έως 500 στρέμματα ανά οικογένεια και αυτά δεν φτάνουν ούτε να ζήσουν».