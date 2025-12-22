Αγρότες: Κλείνουν σήμερα για πέντε ώρες τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά

Με νέες μορφές δράσης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, διατηρώντας παρατεταγμένα τα τρακτέρ σε εθνικές οδούς και τελωνεία. Σήμερα, Δευτέρα, αποφάσισαν τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά, με τρακτέρ να κατευθύνονται προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία για Ι.Χ. και λεωφορεία θα διεξάγεται κανονικά.

Παράλληλα, οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι κατά το τριήμερο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τη διέλευση των ταξιδιωτών, ενώ συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, ο αποκλεισμός των σηράγγων θα ξεκινήσει στις 11:30 και θα διαρκέσει πέντε ώρες.

Για αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, σε εφαρμογή της απόφασης της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών έχει ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζεται θετικά. Όπως δήλωσε, από τα 27 αιτήματα, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, τέσσερα τελούν υπό επεξεργασία, ενώ επτά κρίνονται ανέφικτα είτε λόγω ευρωπαϊκών κανόνων και της λειτουργίας της ΚΑΠ είτε λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν».

Οι αγρότες, ωστόσο, απορρίπτουν τις κυβερνητικές τοποθετήσεις, χαρακτηρίζοντας τον διάλογο προσχηματικό και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδιάζονται και νέες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των δράσεων.