Συνεχίζουν την «πίεση» οι αγρότες: Οι απαντήσεις και το «φρένο» στο παράλογο από την κυβέρνηση

Άλλη μία εβδομάδα με το μέτωπο των αγροτικών μπλόκων ανοιχτό ξεκινάει για την κυβέρνηση, καθώς κάθε προσπάθεια διαλόγου προσκρούει μέχρι τώρα σε άρνηση. Απέναντι στην αδιαλλαξία και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων η κυβέρνηση επιστρατεύει αφενός την έκθεση του «παραλόγου» αυτής της στάσης επικοινωνώντας με μεγαλύτερη ένταση τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει προς ικανοποίηση των αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων, αφετέρου τα προβλήματα που προκαλούνται στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Παράλληλα, διαμηνύεται σε όλους τους τόνους ότι η πίεση δια του «εκβιασμού» των μπλόκων δεν θα οδηγήσει σε υποχωρήσεις της κυβέρνησης επί αιτημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και τις δεσμεύσεις της χώρας στους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Εξ ού και το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού: «είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο», που αποτυπώνει τη στάση την οποία θ’ ακολουθήσει στη συνέχεια η κυβέρνηση, με τον ίδιο να τονίζει ότι η «στείρα» άρνηση διαλόγου «δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης». Θέλοντας, δε, να καταδείξει γιατί μιλάει για στείρα άρνηση διαλόγου, επισήμανε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά και 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση.

Στα 7 αιτήματα που η κυβέρνηση απορρίπτει ως ανέφικτα συγκαταλέγονται ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων που ξεπερνάει τις δημοσιονομικές αντοχές, οι εγγυημένες τιμές που δεν ισχύουν σε καμία χώρα και η ακύρωση της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που θα παρέκαμπτε τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγώντας σε νέα πρόστιμα και διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων. «Εμείς δεν ανήκουμε στη σχολή πολιτικής που λέει “να δώσουμε και από αυτά που ΔΕΝ έχουμε”, όπως δυστυχώς ακούσαμε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ να λέει. Ούτε και θα μπορούσαμε ποτέ να συναινέσουμε σε μέτρα που μας θέτουν εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου όταν μάλιστα μιλάμε για κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατ’ ουσίαν ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε με καθαρότητα το μήνυμα πως όσο κι αν σκοπεύουν κάποιοι να τραβήξουν το σχοινί με τα μπλόκα οι κόκκινες γραμμές που τίθενται από την κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπεραστούν. Γι’ αυτό και η υπόμνηση ότι η στείρα άρνηση «δεν ωφελεί κανέναν».

Ταυτοχρόνως ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων των μπλόκων στην υπόλοιπη κοινωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση ταυτόχρονα με το διάλογο τον οποίο έχει ως πυξίδα πρέπει να υπερασπιστεί την κοινωνική ενότητα.

«Και αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεπτούν για τις γιορτές. Αλλά ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους», σημείωσε.

Παρότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα πάντως ορατή λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Η απουσία ενιαίας εκπροσώπησης των μπλόκων δυσχεραίνει τους διαύλους επικοινωνίας, ενώ έλλειμμα εμπιστοσύνης προκάλεσε και η αστοχία της περασμένης εβδομάδας με τη λανθασμένη παρακράτηση της ειδικής εισφοράς του ΕΛΓΑ. Η, δε, αδυναμία απομάκρυνσης 4.000 τρακτέρ από τις εθνικές οδούς που παραδέχονται ακόμα και κυβερνητικά στελέχη στο παρασκήνιο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μία δυναμική αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, μετατρέπουν την αποκλιμάκωση σε παζλ για δυνατούς λύτες.

Μοναδική πίεση που διαφαίνεται ότι μπορεί να ασκηθεί αυτή τη στιγμή στα αγροτικά μπλόκα είναι ίσως αυτή από άλλους κλάδους που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις τους όπως αυτοί των ξενοδόχων, της εστίασης και των εμπόρων, που μιλούν καθημερινά πλέον για τη ζημιά που υφίστανται από τα μπλόκα με μεγάλη μείωση στις κρατήσεις ή ακυρώσεις και απώλειες εκατομμυρίων από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όλοι απευθύνουν έκκληση σε αγρότες και κτηνοτρόφους για καταλαγή καθώς οι ημέρες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς είναι κρίσιμες για τις τοπικές αγορές.