Αγρότες: Μια ανάσα πριν τον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και παραδρόμων - Θα αρχίσουν από την Εγνατία

Στα «σκαριά» είναι οι 48ωροι αποκλεισμοί δρόμων και παραδρόμων που πρανήγγειλαν οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα την Κυριακή.

Από αύριο Πέμπτη (8/1), οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις. Ο νέος κύκλος των κινητοποιήσεωνm σύμφωνα με την ΕΡΤ, ξεκινάει από το μπλόκο της Σιάτιστας με κλείσιμο της Εγνατίας οδού, και επεκτείνεται σε όλα τα μπλόκα.

Ήδη όπως ανακοινώθηκε, στο μπλόκο του Φιλώτα την Πέμπτη στις 10:00 το πρωί θα ξεκινήσει το 48ωρο κλείσιμο του δρόμου που συνδέει τη Φλώρινα με την Κοζάνη στο ύψος του Φιλώτα.

O Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου, καλούν τους αγροτοκτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς της περιοχής να ενισχύσουν το μπλόκο και να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν. Καλούν επίσης ολόκληρη την τοπική κοινωνία, τα εργατικά σωματεία και τους φορείς να δείξουν την αλληλεγγύη τους και να βρίσκονται στον χώρο του μπλόκου.