Σημείο καμπής για την αποκλιμάκωση ή τη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών συνιστά η σημερινή εξειδίκευση του κυβερνητικού πακέτου επιπλέον μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Εάν μετά τις αλλεπάλληλες αρνήσεις σε διάλογο, η αντίδραση των μπλόκων και στις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις είναι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το 48ωρο black out στο εθνικό οδικό δίκτυο, το Μέγαρο Μαξίμου δηλώνει αποφασισμένο να πάει σε μετωπική σύγκρουση καθώς όπως έχει διαμηνύσει «τα όρια ανοχής εξαντλήθηκαν» και δεν θα επιτρέψει «η χώρα να είναι όμηρος» όσων επιδεικνύουν αδιαλλαξία.

Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι η δέσμη παρεμβάσεων που θα αναλύσουν σήμερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας και Θάνος Πετραλιάς, υψώνουν ουσιαστικό ανάχωμα στο υψηλό κόστος παραγωγής ικανοποιώντας βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου και έχοντας εξαντλήσει όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. «Τα μέτρα είναι αυτά. Δεν θα υπάρξουν άλλα. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα ούτε και την παραβίαση των κανόνων της Ε.Ε» επισημαίνεται.

Τα 4 μέτρα της κυβέρνησης

Τα 4 μέτρα που θα κυριαρχήσουν είναι η εξασφάλιση της «κλειδωμένης» τιμής φθηνού ρεύματος για 2 ακόμα χρόνια και η περαιτέρω μείωσή της κοντά στα 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η απευθείας απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία μέσω ειδικού μηχανισμού. Η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για να αποζημιώνει το 100% των ζημιών. Και πρόσθετη επιδότηση ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και ίσως το ρύζι, μέσω της αναδιανομής των αδιάθετων κονδυλίων μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ. Έτοιμος είναι επίσης μηχανισμός ιχνηλασιμότητας για την αποτροπή παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων.

Τα έως τώρα δεδομένα πάντως συγκλίνουν ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν χωρίς τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων. Αν και κατά πληροφορίες υπήρχαν χθες διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο με εκπροσώπους που θεωρούν ότι πλέον ήρθε η ώρα του διαλόγου, δύσκολα κάποιος εξ αυτών θα προσέλθει στο Υπουργείο υπό το φόβο στοχοποίησής του ως «διασπαστή» από τα υπόλοιπα μπλόκα. Επισήμως άλλωστε οι παραγωγοί δήλωναν χθες ότι τηρούν στάση αναμονής για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και κατόπιν θα καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η αντίδραση στους «κλειστούς δρόμους»

Στην περίπτωση όμως που τα επόμενα βήματα μεταφράζονται σε κλείσιμο των εθνικών οδών και αποκλεισμό τελωνείων, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η επιείκεια και η υπομονή για τέτοιας μορφής κινητοποιήσεις εξαντλήθηκε προ πολλού και προειδοποιούν ευθέως ότι «θα εφαρμοστεί ο νόμος».

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσοι αγροτοσυνδικαλιστές παρατάξουν τα τρακτέρ στους δρόμους και εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία θα έρθουν αντιμέτωποι με διοικητικές αλλά και ποινικές κυρώσεις. Βάσει του νέου ΚΟΚ η παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 70 ημέρες, το οποίο μπορεί να βεβαιωθεί εκ νέου εφόσον διαπιστωθεί ότι το όχημα παραμένει αμετακίνητο στη θέση του. Σε ποινικό επίπεδο οι συνέπειες θ’ αφορούν το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, για το οποίο το άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει αυτόφωρη διαδικασία και ποινή φυλάκισης έως 1 έτος με αναστολή. Κυβερνητικές πηγές μάλιστα υπογραμμίζουν πως παρά την αφαίρεση των πινακίδων από τα τρακτέρ που συμμετέχουν στα μπλόκα, έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι ιδιοκτήτες τους. Αντιστοίχως, το μήνυμα που εκπέμπεται για όσους σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για παράνομη ελεύθερη διέλευση θα κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό για την απώλεια εσόδων.

Στην κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν επιδιώκουν τη σύγκρουση. Είναι εξίσου σαφές όμως ότι δεν μπορούν να μείνουν και με σταυρωμένα τα χέρια σε ρόλο θεατή απέναντι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας. Και οι χθεσινές ουρές άλλωστε στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, τεντωσαν κι άλλο το σκοινί. Μπροστά στο ενδεχόμενο να μην αρθεί το αδιέξοδο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει επικαιροποιήσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ οι τελικές λεπτομέρειες θα μπουν κατά πληροφορίες κεντρικά μετά τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις.