Αμετακίνητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε όλη τη χώρα, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους εν μέσω εορτών.

Ανάμεσά τους, σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα σε μια συμβολική κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Με τρακτέρ, αγροτικά και ιδιωτικά ΙΧ κινήθηκαν προς τα διόδια των Σοφάδων σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση σε ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Οι παραγωγοί, έχοντας φροντίσει να «τυφλώσουν» τις κάμερες ελέγχου του σταθμού διοδίων με σακούλες και όπως θα δείτε στο βίντεο του Orange Press Agency σταματούσαν στιγμιαία τους οδηγούς για να μοιράσουν κείμενα, να μιλήσουν μαζί τους και να κεράσουν καφέ, ανταλλάσσοντας ευχές για «καλή χρονιά» και «καλό δρόμο».

Την ίδια ώρα, ο κλοιός σφίγγει στην υπόλοιπη επικράτεια με την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης να έχει κοπεί ουσιαστικά στα τρία. Στη Λάρισα παραμένει κλειστή η αερογέφυρα Νίκαιας, ενώ στα Μάλγαρα έχει αποκλειστεί το ρεύμα προς Αθήνα μέχρι την Τρίτη, ημέρα που αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί στο Κάστρο Βοιωτίας όπου η εθνική είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στα σύνορα, με το Τελωνείο Ευζώνων να κλείνει κατά διαστήματα και τους σταθμούς Προμαχώνα και Εξοχής να παραμένουν κλειστοί για τα φορτηγά. Κοινό αίτημα όλων των μπλόκων, όπως διατυπώθηκε και στη χθεσινή συνάντηση στην Επανομή, παραμένει ο ουσιαστικός διάλογος με την κυβέρνηση.

Διαβάστε ακόμα: Αγρότες: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της Εθνικής στα Μάλγαρα τη Δευτέρα - 14 μπλόκα λένε «ναι» σε διάλογο

Μαρινάκης: «Ενθαρρυντική εξέλιξη» η στροφή στον διάλογο

Την ίδια στιγμή, ως «ενθαρρυντική εξέλιξη» χαιρέτισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τη βούληση πολλών εκπροσώπων των αγροτών να προσέλθουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα και στους υπόλοιπους να εγκαταλείψουν τη λογική της «στείρας αντιπαράθεσης» που δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας.

Υπενθυμίζοντας πως η κυβέρνηση έχει προτάξει τον διάλογο από την πρώτη στιγμή και πως οι πληρωμές εξελίσσονται βάσει χρονοδιαγράμματος, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «με το πλαίσιο που θέσαμε ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων», καταλήγοντας πως «ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός– θα φέρει τις λύσεις».