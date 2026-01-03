Μενού

Αγρότες: Στο τραπέζι «μπλακ αουτ» στις εθνικές οδούς και συλλαλητήριο στην Αθήνα - Τα σχέδια για τα Θεοφάνια

Ποια αναμένεται να είναι τα επόμενα βήματα των αγροτών, τα οποία πιθανότατα θα αποφασιστούν στην Πανελλαδική Σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Αγρότες
Το μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης | EUROKINISSI/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων «κλείνουν» οι αγρότες λέγοντας ότι αν δεν πραγματοποιηθούν τα αιτήματα τους. Αύριο αναμένεται να γίνει η Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα όπου και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

 

Οι αγρότες όπως το thestival.gr δεν αποκλείουν ακόμη και κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέρα από την εθνική οδό που είναι κλειστή εδώ και 34 ημέρες, να κλείνουν και οι παράδρομοι μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Εξετάζουν δηλαδή γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων.

Περισσότερα από 55 μπλόκα αναμένεται να εκπροσωπηθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό κέντρο των Μαλγάρων, που είναι η τρίτη και πλέον κρίσιμη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν μετά τα Θεοφάνια ενώ υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουν και τα διόδια για την τελευταία μέρα των εορτών.

