Την κάθοδό τους στην Αθήνα με τρακτέρ στις 13 ή 14 Φεβρουαρίου αποφάσισαν οι αγρότες, έπειτα από την Πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νίκαια Λάρισας, με συμμετοχή εκπροσώπων από μπλόκα όλης της χώρας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στην πρωτεύουσα για δύο ημέρες, αν και το τελικό χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την επίλυση των διαδικαστικών ζητημάτων. Παράλληλα, τη Δευτέρα και την Τρίτη προγραμματίζουν νέες κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις.

Όπως υποστηρίζουν, η κυβέρνηση μπορεί να άκουσε τα αιτήματά τους, ωστόσο δεν έδωσε λύσεις στα βασικά προβλήματα, με αιχμή την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα του εμβολίου της ευλογιάς για τους κτηνοτρόφους.

«Τα προβλήματα δεν λύθηκαν και ο αγώνας μας συνεχίζεται», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας. Αντίστοιχα, ο Ευρυπίδης Κατσαρός από τον Αγροτικό Σύλλογο Τυρνάβου τόνισε πως «ο αγώνας δεν σταμάτησε ποτέ» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αθέτηση δεσμεύσεων, σημειώνοντας ότι «είναι πλέον θέμα επιβίωσης» για τον αγροτικό κόσμο.